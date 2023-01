50 extra jobs bij distributiecentrum van Kuehne+Nagel in Tessenderlo dankzij contract met Shimano

20.000 vierkante meter zal het nieuwe distributiecentrum van Shimano bij Kuehne+Nagel in Tessenderlo innemen. Door de overeenkomst tussen de Japanse fietsonderdelenfabrikant en het Zwitsers logistiek bedrijf Kuehne+Nagel worden vanaf volgend jaar 50 jobs gecreëerd. "Fietsen en e-bikes worden steeds populairder in Europa, dus we zijn blij dat we Shimano kunnen ondersteunen met de groeiende vraag naar fietsonderdelen", klinkt het bij Kuehne+Nagel.