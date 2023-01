Familie en 100 professoren nemen afscheid van oud-rector Luc De Schepper op campus UHasselt

Luc De Schepper streefde er tijdens zijn carrière ook naar om alle jongeren gelijke studiekansen te geven. Zo richtte hij recent nog samen met eregouverneur Herman Reynders TAlim, de Talenten Academie Limburg, op. "Met dit project wilden we de hoge schooluitval aanpakken door hen te informeren over alle mogelijkheden die ze later hebben", zegt Reynders. "We zagen elkaar bijna wekelijks om aan dit project te werken. Zeker nu, na zijn plotse overlijden, wil ik er alles aan doen om TAlim verder te laten groeien. Maar ook los van dit project heeft hij veel betekend voor de provincie Limburg en dat mogen we zeker niet vergeten."