39-jarige man die met alarmpistool op kerstmarkt in Waregem schoot, blijft aangehouden

De ruzie ontstond zondagavond aan de winterchalets rond de rolschaatspiste. Uiteindelijk mondde die uit in een vechtpartij, tot een van de amokmakers wegliep en terugkeerde met een alarmpistool. “Het is nog onduidelijk in welke richting er is geschoten”, klinkt het bij het parket. De verdachte blijft voorlopig in de cel op verdenking van slagen, bedreiging met een wapen en wapendracht. Een alarmpistool vuurt enkel losse flodders af, waardoor er niemand gewond raakte.