Mensen gezocht om patiënt te spelen voor verpleegkundigen in opleiding in Antwerpen

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen is op zoek naar vrijwilligers om patiënt te spelen tegenover toekomstige verpleegkundigen. Ze zullen ingezet worden tijdens de lessen communicatie in de opleiding HBO5 Verpleegkunde in het Stuivenbergziekenhuis. "We willen die lessen veel echter doen lijken voor de studenten", zegt Ilse Wils, leerkracht communicatie en studentenbegeleider. "Je kan alleen maar leren communiceren door het te doen. Maar als ze met elkaar oefenen voelt het nep aan en zo werkt het niet goed. In het verleden konden we al eens een beroep doen op gepensioneerde collega's en dat gaf echt een boost aan de lessen. Maar sinds corona zijn die afgehaakt."