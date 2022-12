Geen excuses of herstelbetalingen voor Congo, parlement gaat stemmen over afgezwakte aanbevelingen Congo-commissie

Volgens Devriendt was er te veel weerstand tegen excuses, en die kwamen op de eerste plek vanuit de liberale familie binnen de federale meerderheid: Open VLD en MR. Ook bepaalde kabinetten zouden zich verzet hebben.



Tegelijkertijd, zegt De Vriendt, kregen een aantal commissieleden een bericht van het koninklijk paleis over "excuses, herstelbetalingen en andere gevoelige punten". Zelf heeft hij dat bericht niét gekregen.

Resultaat is wel dat er van excuses, laat staan herstelbetalingen geen sprake kan zijn. De Vriendt gaat nu de rest van de aanbevelingen van de commissie als resolutie indienen in het parlement (een resolutie, voor alle duidelijkheid, heeft enkel een vorm van moreel gezag, maar houdt geen enkele verplichting in).

De Congo-commissie heeft 144 mensen en organisaties in het parlement gehoord, 150 mensen gesproken in Congo, Rwanda, Burundi en twee expertenrapporten gepubliceerd. Er worden nu 127 aanbevelingen geformuleerd -daarbij dus geen excuses maar wel de oprichting van een nieuw kenniscentrum "koloniaal verleden", een eerbetoon aan de metissen in de publieke ruimte en het oprichten van een nieuw monument voor de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba.

De Vriendt: "Als we de handen in elkaar slaan, kunnen we de aanbevelingen alsnog snel stemmen. We doen dit werk niet voor ons, maar voor de slachtoffers van het kolonialisme, voor de Congolese, Rwandese en Burundese gemeenschap in ons land, voor de metissenkinderen, voor de familie van Lumumba, en voor de drie betrokken landen".