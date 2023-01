Geen nieuw record voor Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, maar nog steeds druk jaar: 9.159 dieren opgevangen

Ook opvallend is dat het door de huidige energiecrisis alsmaar duurder wordt om reptielen te onderhouden, die veel warmte en de juiste vochtigheid nodig hebben. Het Natuurhulpcentrum kreeg op een gegeven moment zoveel reptielen binnen dat ze een stop hebben moeten inroepen. "Mensen begonnen na te denken over hun energiefactuur en het makkelijkst voor hen was te besparen op de verwarmingskosten voor die reptielen. En dat hebben wij hier gemerkt", vertelt Nijs.

Verder vingen ze 665 in beslag genomen dieren op, die vaak in miserabele omstandigheden werden gehouden. Dit jaar had het Natuurhulpcentrum het ook druk met het beantwoorden van honderden telefoontjes met vragen over steenmarters die zich verschuilen op de zolder of in een auto. Ze reden 63 keer uit om zulke problemen met marters op te lossen, zelfs tot aan de kust.