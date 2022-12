Genk pakt tekort kinderopvang aan in Winterslag

De 18 kinderen die zullen worden opgevangen in de nieuwe opvang in de Doornstraat in Winterslag mogen maximum 3 jaar oud zijn. De prijs voor de opvang is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Het huis moet nog worden aangepast, zo zullen nog kleine wc’s moeten worden geïnstalleerd. Vermoedelijk zal het in het vroeger voorjaar de deuren kunnen openen. Anniek Nagels: “Mocht het een succes zijn en mochten we zo meer inkomensgerelateerde plaatsen in Genk ter beschikking kunnen stellen, ja dan kunnen we deze vorm van opvang zeker uitbreiden in andere wijken.”