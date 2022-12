George Santos, het toekomstige Republikeinse Congreslid dat opvallend vaak een loopje neemt met de waarheid

Wie is George Santos?

George Santos is 34 jaar en was bij de tussentijdse verkiezingen op 8 november kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden in een district in New York City. Hij werd verkozen en nam in dat district de zetel af van de Democraten. Santos zorgde er op die manier mee voor dat de Republikeinen een nipte meerderheid behaalden in het Huis.

Santos zal samen met de rest van het "nieuwe" Huis de eed afleggen op 3 januari. Het was de tweede keer dat hij kandidaat was voor het Huis. De vorige keer was hij er niet in geslaagd verkozen te raken.