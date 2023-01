Gingelom neemt extra maatregelen om modder- en waterstromen uit straten te houden en koopt gronden om buffers te creëren

"Daarom willen we graag extra gronden aankopen die we kunnen inrichten als bufferbekkens", gaat Moyaers verder. "Op dit moment zijn we al met een landbouwer aan het overleggen om een stuk grond te kopen in Buvingen. Daar hebben we samen met de eigenaar enkele jaren geleden al een dam aangelegd als natuurlijke buffer. Nu de eigenaar de grond verkoopt, hebben we ons als gemeente meteen kandidaat gesteld om de grond te kopen. Dat moest wel, want als de grond gekocht zou worden door een andere landbouwer, is de toekomst van de dam onzeker. In maart hopen we de verkoopakte te ondertekenen."