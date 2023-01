Pruikenwinkel uit Boom geeft 100 gratis pruiken weg voor mensen die het financieel moeilijk hebben

De pruiken die het bedrijf gebruikt, worden trouwens door henzelf gemaakt. Al gebeurt dat niet in Boom, maar in Indonesië. "We hebben daar een haarwerkfabriek waar een tachtigtal mensen voor ons werken", legt Smedts uit. "Bulkharen verzenden we met de correcte maat naar daar, waar ze dan haartje voor haartje worden ingeplant in de pasvorm, en ook in de juiste kleur zoals de klant het wenst. Zo hebben we de volledige controle, zonder tussenpersoon." Ook moeten klanten dan minder lang wachten op hun pruik en kan Smedts toezien op de kwaliteit ervan.