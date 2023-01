Tom Waes start vanavond met tijdreis in "Het verhaal van Vlaanderen": hoe maak je een geschiedenisprogramma over Vlaanderen van de prehistorie tot nu? 

Fabré: "In de historische ensceneringen zijn we erg ver gegaan. Om alles zo correct mogelijk in beeld te brengen, hebben we hallucinant veel mensen geraadpleegd: professoren, historici, archeologen, mensen die werken bij musea en heemkundige kringen, stadsgidsen, archivarissen, wapenkenners en zelfs een kweker van Menapische varkens, dat is een oud-Gallisch ras."

"Draaien op de plaatsen waar de gebeurtenissen echt plaatsgevonden hebben, was zo goed als onmogelijk. Bijna niets staat er nog zoals het toen was. De Groeningekouter bijvoorbeeld, waar de Guldensporenslag plaatsvond, is nu een wijk in Kortrijk."