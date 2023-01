Inbreker vernielt autoruiten in Sint-Niklaas, al vierde dag op rij

Voor de vierde opeenvolgende dag werd in Sint-Niklaas een autoruit vernield om in te breken. Gisteren was dat in een geparkeerde wagen op het Hendrik Heymanplein. De dagen voordien waren soortgelijke auto-inbraken in de Parklaan, in de Peter Benoitstraat en in de Schoolstraat.

Er werd elke keer op dezelfde manier toegeslagen en de buit bestond telkens uit persoonlijke spullen. Het gaat dus vermoedelijk om het werk van eenzelfde persoon of bende. Voorlopig is er nog geen spoor van de dader(s).