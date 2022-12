Ex-jobstudent start inzamelactie voor uitbaatster van uitgebrand Leuvens café: "Zelfs twee katjes in de brand achtergebleven"  

Robbe Cieters, een student verpleegkunde, is een inzamelactie begonnen om de cafébazin van café De Prof op de Oude Markt in Leuven te steunen. Zij verloor zo goed als alles bij een zware brand in de nacht van zondag op maandag. Zowel het café zelf als haar appartement erboven zijn zwaar beschadigd. "Een goed jaar geleden heb ik zelf nog in het café gewerkt. Ik kwam er nog heel vaak als goede vriend. Ik kon alles kwijt bij Daisy. Toen ik het nieuws hoorde, ging er een steek door m'n hart", getuigt Robbe.