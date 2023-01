Eerste winkel in Oostendse Christinastraat heropent na grote gasexplosie 

"Het voelt een beetje raar omdat we voorlopig als enige winkel open zijn", zegt de winkeluitbater. "Daarom is er ook geen passage in de straat. Dat kan ook moeilijk, want sinds de explosie is het een doodlopende straat. En dat zal nog zo zijn tot wanneer de straat volledig hersteld is."

"Het zal even duren voor de klanten hun weg weer zullen vinden naar onze winkel", gaat Scalpicchia verder. "Om toch klanten te lokken, zullen we via internet wat meer reclame moeten maken."