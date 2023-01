Korte brand houdt Gents recyclagepark tijdje gesloten, net nu het drukker is dan normaal

In het recyclagepark in de Gentse Bloemekenswijk heeft vanmorgen een container vuur gevat. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. Bezoekers moesten het park verlaten en werden doorverwezen naar de vijf andere recyclageparken van Ivago. In deze eindejaarsperiode is het traditioneel druk, omdat de Gentenaars nog voor het einde van het jaar hun gratis beurten willen opgebruiken. Kort na de middag kon het park weer opengaan.