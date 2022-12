Leuvense kunstenaar "op straat gezet", dus zet hij zelf al zijn kunstwerken op straat: "Voelt aan als politieke afrekening"

Om het project verder te kunnen uitbouwen, moet niet alleen Janssens opschuiven. "Er is helemaal niet zoveel plek over. De lege gedeelten zijn er met een reden. Het kan gaan om erfgoed, maar soms is er ook asbest aanwezig of vindt de brandweer de ruimtes te gevaarlijk. Om een grondige renovatie mogelijk te maken moet iedereen opschuiven. Zo kunnen we een plek creëren waar hoge nood aan is. Kunstenaars zullen daar een centrale rol in spelen. Ik hoop dat Pieter Janssens mee in dat verhaal wil stappen."