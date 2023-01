Lagere premies en strengere normen: op 1 januari veranderen deze energiemaatregelen voor uw woning

De premie voor wie zonnepanelen installeert, wordt volgend jaar gehalveerd. Dat was trouwens aangekondigd bij de invoering van die premie, die mensen steunt bij de aankoop van hun zonnepanelen en niet meer bij de productie van stroom, zoals vroeger met de groenestroomcertificaten. De premie was maximaal in 2021 en 2022, en wordt in 2023 en 2024 telkens opnieuw gehalveerd. Concreet: de premie kon in 2022 oplopen tot maximaal 1500 euro, in 2023 wordt dat 750 euro en in 2024 wordt dat maximaal 375 euro.