Opmerkelijk: (Voormalige) Leuvenaar legt eed af als burgemeester in Canada

In februari komen Patrick en zijn vrouw een paar weken naar België om vrienden en familie te bezoeken. "Zij keken in het begin raar op toen we naar Canada verhuisden. Ze verklaarden ons gek", lacht Patrick. "Maar enkelen van hen zijn al hier geweest, en nu begrijpen ze waarom we dat gedaan hebben. Ondertussen is het 5 jaar geleden dat we in België zijn geweest dus het wordt dringend tijd dat we nog eens afkomen. Tegelijkertijd is dat voor ons ook even vakantie. Ik kijk er vooral naar uit om nog eens vol-au-vent te eten en om een pint te gaan pakken met mijn maten", besluit de kersverse burgemeester.