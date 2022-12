Verdachte die ontsnapte door ventilatieraam in politiekantoor Herent na 4 maanden opnieuw gevat

De jongeman die eind augustus kon ontsnappen uit een politiekantoor in Herent is - vier maanden later - opnieuw gevat. Toen de man na zijn arrestatie een vertrouwelijk gesprek aanvroeg met zijn advocaat, kon hij ontglippen via een klein ventilatieraam. Een ploeg van de politiezone Getevallei merkte de man op. Intussen is hij in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.