Meta, moederbedrijf van Facebook, neemt technologiebedrijf Luxecel uit Turnhout over

Het bedrijf Luxecel uit Turnhout is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Meta, die de sociale netwerken Facebook, WhatsApp en Instagram in handen heeft. Luxecel is een Belgisch-Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in 3D-printtechnologie voor complexe brilglazen op voorschrift. Het heeft een vestiging in Turnhout en in Eindhoven.