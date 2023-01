Moerbeke heeft nu meer toeristen die langer blijven dan 1 dag, dankzij plaats voor kampeerwagens

Vorig jaar heeft de gemeente Moerbeke nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, speciaal voor kampeerwagens. De gemeente deed dat om meer toeristen te trekken en die ook langer daar te houden, en is geslaagd in haar opzet.

"We hebben geen precieze cijfers van de toename in meerdaagse toeristen, maar er werd opvallend veel gebruik gemaakt van de camperplaatsen", zegt Moerbeeks schepen voor toerisme Stijn Deschepper (Open VLD). "Zowel die in het centrum van Moerbeke als die aan het Krekengebied."