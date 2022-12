N-VA Pepingen wil dat gemeentebestuur snelheidsduivels harder aanpakt: "Racecircuit geworden"

De resultaten van snelheidsmetingen in de periode 2021-2022 liegen er niet om. Zo rijdt in de Molenhofstraat, de Hondzochtstraat en de Bosstraat ongeveer drie vierde van de bestuurders harder dan de toegelaten snelheid. Op de Lenniksesteenweg, in de Eikstraat en in de Huttestraat rijdt ongeveer de helft te snel. In die laatste straat, waar de toegelaten snelheid 50 kilometer per uur bedraagt, werd zelfs een snelheid van 163 kilometer per uur gemeten.