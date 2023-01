19-jarige levensgevaarlijk gewond bij gevecht in Antwerpse Seefhoek na mes in rug

In de Antwerpse Diepestraat is gisterenavond een 19-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vecht- en steekpartij. Het gevecht startte in een restaurant in de straat, maar werd voortgezet op de weg. 10 tot 15 mensen waren er bij betrokken. "De politie was snel ter plaatse en kon de gemoederen bedaren, maar een van de betrokken was met een mes in de rug gestoken en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht", vertelt Willem Migom van de Antwerpse lokale politie.