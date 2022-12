120 nieuwe bomen in Noorderwijk om vleermuizen te helpen zich te oriënteren

Elke zomer komt een zeldzame soort, de ingekorven vleermuis, naar Noorderwijk om zich voort te planten. "Ze overwinteren in de forten in Antwerpen, maar in de lente zakken ze af naar de Kempen en naar Noorderwijk in het bijzonder", zegt Pascal Van Nueten (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening en Groen. "Daar komen ze aan gezinsuitbreiding doen. Ze kunnen zich dan oriënteren op die bomen, die houtkanten en die heggen. Zo kunnen ze gaan jagen in de bossen en de stallen van boerderijen."