Pcfruit in Sint-Truiden onderzoekt of fruit ook in de bouw of textielsector gebruikt kan worden

Het onderzoek is ook interessant voor de fruitboeren in Limburg, verzekert Bylemans. "Fruit dat bijvoorbeeld beschadigd is door hagel of zonnebrand brengt dan voor de versmarkt weinig of niets meer op. Maar uit dat fruit zouden dan wel nog specifieke componenten gewonnen kunnen worden voor de industrie. Zo gaat het fruit niet verloren. Dat fruit zou dan bijvoorbeeld machinaal geoogst kunnen worden, of gewoon opgeraapt worden als het van de boom is gevallen".