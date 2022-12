Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos moet openbaar onderzoek naar heraanleg Mechelseweg overdoen "omdat ambtenaren afwezig waren"

"De gele affiches zijn effectief uitgehangen, maar de twee ambtenaren die de plannen normaal gezien op het digitaal loket moesten zetten, waren ziek of in verlof”, legt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) uit. Mensen die het dossier wilden inkijken om eventueel beroep aan te tekenen tegen de plannen konden dat dus niet op tijd doen. "We kunnen in zo'n geval een externe firma inschakelen om de plannen online te zetten. Dat is ook gebeurd, maar de termijn voor die publicatie is niet gerespecteerd. Om procedurefouten te vermijden, trekken we het openbaar onderzoek in en lanceren we het opnieuw in januari."