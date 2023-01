Overleg tussen staatssecretarissen moet dossier Japanse Toren en Chinees Paviljoen in Brussel deblokkeren

De Japanse Toren en het Chinees Paviljoen werden in 2019 beschermd als Brussels erfgoed. Beide monumenten staan sinds begin vorige eeuw vlak bij het Koninklijk Paleis in Laken en waren jarenlang deel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). In 2013 sloten ze de deuren door ernstige infrastructuurproblemen. De federale Regie der Gebouwen, die de musea beheert, beloofde dat de renovatiewerken aan de Japanse Toren, het Chinees Paviljoen en de bijgebouwen afgerond zouden zijn tegen 2021. Vandaag is de restauratie nog altijd niet gestart.