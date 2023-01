Politiezone Maasland verwacht minder incidenten met vuurwerk rond oudejaarsnacht

De politie nam in het Maasland ook al tientallen kilogram vuurwerk in beslag. "We hebben een aantal acties gedaan en ook informatie doorgespeeld aan onze Nederlandse collega's. Ook daar zijn dus al heel wat huiszoekingen uitgevoerd en heel veel kilo's vuurwerk in beslag genomen", vertelt Cox.

Toch is het niet zo dat Cox géén incidenten verwacht. "Elk jaar opnieuw is het een kat- en muisspel", geeft de korpschef toe. "In onze zone is vuurwerk toegelaten in Dilsen-Stokkem (gedurende één uur rond de jaarwisseling, nvdr.), maar niet in Maaseik. Zoals elk jaar zullen we dus oproepen beantwoorden en interventies doen. Maar vanaf een bepaalde hoeveelheid oproepen kunnen we niet anders dan het even uitzweten en moeten we ons beperken tot zware incidenten."