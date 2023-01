Problemen na waterlek en zinkgat in Merchtem-centrum pas vanaf 9 januari opgelost: geen asfalt of beton beschikbaar nu

De gewestweg in Merchtem-centrum richting Opwijk blijft voorlopig afgesloten. Vorige week ontstond er eerst een zinkgat en daarna een breuk in de waterleiding. Omdat er zoveel grond onder de weg is weggespoeld, moet het wegdek hersteld worden. Dat kan pas vanaf 9 januari gebeuren. "Alle bouwcentrales zijn momenteel dicht en dus kunnen de maatschappijen geen asfalt of beton aanvoeren", zegt Steven Elpers (Open VLD, LVB). "We kunnen alleen wachten tot alle materiaal er is."