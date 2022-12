Nog nooit zo veel windenergie opgewekt en dat brengt stroomprijs op laagste niveau van 2022

Het nieuwe record is onder meer te danken aan de uitbreiding van het windmolenpark, zowel op land als in zee, zegt Elia. Ook voor de volgende dagen wordt nog veel wind verwacht, wat volgens trader Matthias Detremmerie vertaald wordt in lage groothandelsprijzen voor stroom, met zelfs "zeer negatieve intradayprijzen", waarbij grote energieafnemers dus geld krijgen toegestopt als ze stroom verbruiken. Ook het feit dat veel bedrijven tijdens de kerstvakantie gesloten zijn en de relatief zachte temperaturen dragen bij tot de lage prijzen.