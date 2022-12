Recordaantal treinen geschrapt in 2022: ongevallen, personeelsproblemen en verouderde infrastructuur

Het spoor koestert grote ambities. Om de problemen het hoofd te bieden sloot minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op 2 december nog een nieuwe beheersovereenkomst af met de NMBS. Het is de eerste aanpassing van de beheersovereenkomst sinds 2012. Daarin blijft de NMBS vasthouden aan de ambitieuze doelstelling om 10 procent meer treinen te laten rijden en 30 procent meer reizigers aan te trekken tegen het jaar 2032, maar door het personeelstekort en de verouderde infrastructuur, de indexatie van de lonen en de energiekosten van de NMBS worden enkele investeringen op de lange baan geschoven.

Eind december werd de overeenkomst door de voltallige regering goedgekeurd, ook de Raad van Bestuur van de NMBS stemde in. Voor de periode 2022-2032 wordt er 43,8 miljoen euro voorzien voor het spoor, een sterke stijging van het budget. Het is de bedoeling om nieuwere treinen te installeren die veel stipter zijn. Op de grote lijnen tussen de grote steden moeten er bijvoorbeeld minstens vier treinen per uur rijden in 2032. Ook krijgt de NMBS meer vrijheid in de prijszetting en speelt men met het idee de tarieven te laten variëren bij spits- en daluren. Er moet ook meer personeel aanwezig zijn in de stations en het wordt in de toekomst verboden om nog spoorlijnen af te schaffen.