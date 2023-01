Slager uit Gent wil dringend schotels terug van hun kerstklanten: "Nodig voor komend feestweekend" 

Zowat 1.000 bestellingen heeft keurslagerij Abel in Mariakerke te verwerken voor de 2 feestweekends samen. Het materiaal dat de zaakvoerders daarvoor huren is niet voldoende. Dus is het van belang dat klanten alles zo snel mogelijk terugbrengen. "Daarvoor vragen we ook een waarborg", zegt zaakvoerster Kimberly van den Abeele, "maar zelfs 30 of 50 euro voor een plank lijkt niet genoeg om de mensen te stimuleren het materiaal tijdig terug te brengen. Ik begrijp dat niet, want het gaat toch om een serieus bedrag."