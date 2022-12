Sterfgeval en gewonde in overbevolkt kraakpand in Schaarbeek

In het overbevolkte kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is zaterdag een man gestorven. Het gaat om een natuurlijk overlijden. Zondag trof de politie dan weer een gewonde man aan op de stoep voor het gebouw. Hij was het slachtoffer van een steekpartij en zou niet in levensgevaar verkeren. Dat nieuws wordt door verschillende bronnen aan BRUZZ bevestigd.