STVV onthult muurschilderingen van "10 spelers van de eeuw"

Het jongste gezicht dat op een van de muurschilderingen te herkennen is, is dat van Rob Schoofs. "Het is een grote eer voor mij", zegt Schoofs. "Het is iets speciaals dat nu vereeuwigd wordt. Zeker als je ziet welke spelers er nog zijn afgebeeld, vind ik een mooie erkenning dat de supporters mij hebben gekozen. De mooiste herinnering uit mijn periode is de promotie na het kampioenschap in tweede klasse. Het was altijd mijn droom als jeugdspeler om met STVV terug naar eerste klasse te promoveren."