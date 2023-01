Ondanks verbod vliegt vuurwerk de deur uit in vuurwerkwinkel Boutersem: "Klanten komen van overal"   

Hoewel vuurwerk afsteken in bijna negen op de tien gemeenten in Vlaams-Brabant verboden is, gaat het toch vlot over de toonbank in de vuurwerkwinkel in Boutersem. "Mensen zitten nog altijd letterlijk en figuurlijk met knaldrang. Ze hebben twee jaar niet gemogen en moeten binnenzitten en dat is genoeg geweest", zegt uitbaatster Bea Dekeyzer.