Trui van Antwerps modehuis Essentiel vliegt internationaal de deuren uit dankzij Netflix-serie “Emily in Paris”

Het is niet de eerste keer dat de stuks van Essentiel in het programma te zien zijn. "Het is eigenlijk de tweede keer dat wij met een kledingstuk in "Emily in Paris" komen. In het eerste seizoen droeg Emily ook een trui en een topje, maar toen hadden zij de stuks aangekocht en wisten we dat niet", vertelt Onsea. "Dat was een hele leuke verrassing. Er was iemand die dat zag en zei dat onze trui in de serie zat. Ons marketingteam is daar dan opgesprongen en heeft contact opgenomen met de styliste. Ze heeft ons lookbook bekeken en dan 50 stuks gekozen. En van die stuks zijn er nu negen die gebruikt worden in het derde seizoen. We zijn super fier."