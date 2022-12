Steeds meer Limburgers doen beroep op "Tuinrangers": honderden aanvragen en zeker 6 gemeenten zetten project verder

De stad Genk staat dan weer in de Vlaamse top drie, met 185 behandelde tuinen sinds de start van het project in februari 2021. "Het is duidelijk dat steeds meer mensen interesse hebben", vertelt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). Maar het moet beter: het stadsbestuur wil de Vlaamse stad met de groenste tuinen worden en daarvoor moet de naamsbekendheid van het project omhoog. "We gaan een campagnefilmpje opnemen om mensen meer te informeren, en burgemeester Wim Dries (CD&V) gaat zelf een tuinranger ontvangen."

Ook schepen Vandeurzen kreeg al eentje over de vloer. Hij is positief over de resultaten in zijn tuin. "Een extra pluspunt is dat je leert hoe je minder tijd moet spenderen in je tuin", lacht hij.

In Hamont-Achel zijn de tuinrangers opvallend populair. Je kan daar sinds mei van dit jaar een bezoek aanvragen, en tot vorige maand kwamen er al zo'n 100 aanvragen binnen. "En de feedback van bewoners die iemand over de vloer hebben gekregen, is positief", vult Carolien Dreesen aan, deskundige rond duurzaamheid bij de stad. "We hopen dus ook volgend jaar veel tuinen klimaatbestendig te kunnen maken, en zo veel mogelijk te ontharden."