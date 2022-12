Extreem zeldzame zangvogels vertoeven in Gent en Blankenberge: "Het zijn dwaalgasten uit Azië"

Eén van de twee zangvogels, de Humes Bladkoning, werd eerder dit jaar al eens gespot in Aartselaar. En recent werd de vogel ook gespot aan de kust in Blankenberge. "We mogen gerust spreken over een uitzonderlijk jaar. Je kan de vogel soms jaren aan een stuk helemaal niét zien in ons land. Dat hij zich nu zo gemakkelijk laat zien, is echt zot."

Wie nog een glimp wil opvangen van de vogeltjes moet snel zijn. "Momenteel zitten ze nog alle twee in Rozebroeken, maar aangezien er van beide vogelsoorten maar één exemplaar is, zullen ze hier niet broeden. De kans dat ze zich hier in de toekomst zullen vestigen, is dan ook onbestaande. Maar zeg nooit nooit."