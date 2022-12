VN-Veiligheidsraad roept taliban op om nieuwe beperkingen voor Afghaanse vrouwen op te heffen

De Veiligheidsraad wil dat de islamisten vrouwen en meisjes "volledige, gelijke en zinvolle participatie" garanderen. Het vrouwenbeleid van de taliban wijst op een toenemende uitholling van de mensen- en vrouwenrechten, klinkt het in verklaring.

Vrouwen mogen wel blijven werken in Afghaanse gezondheidszorg

De Afghaanse minister van Economie, Mohammed Hanif, heeft die uitzonderingen eerder maandag meegedeeld tijdens een ontmoeting met Ramiz Alakbarov, het waarnemend hoofd van de VN-missie in Afghanistan (Unama).

“Afghaanse economie heeft vrouwen nodig”

De "onvoorstelbare beperkingen" die de taliban in Afghanistan aan vrouwen hebben opgelegd, kunnen "verschrikkelijke gevolgen" hebben voor "het hele Afghaanse volk". Daarvoor heeft Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, gewaarschuwd.

Opschrift in Kaboel AFP or licensors

"Geen enkel land kan zich sociaal en economisch ontwikkelen - of zelfs overleven - als de helft van de bevolking wordt uitgesloten. Door vrouwen te verbieden om voor ngo's te werken, worden zij en hun gezinnen beroofd van hun inkomen en van hun recht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hun land en het welzijn van hun medeburgers", zegt Türk. Hij roept de taliban op om die omstreden beslissingen terug te draaien.