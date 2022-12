Verplichte inschrijving bij VDAB voor werkloze sociale huurders, anders boete: Woonhaven Antwerpen stuurt 19.000 brieven naar huurders

Hoeveel van hun huurders in die situatie zitten, kan Hendrickx niet zeggen. "We hebben daar geen zicht op en omdat de situatie ook snel kan veranderen, sturen we al onze huurders dezelfde brief." Die brief werd opgemaakt door de Vlaamse overheid. Daarin staat wat mensen moeten doen om zich in te schrijven bij de VDAB. De regeling geldt niet voor sociale huurders die arbeidsongeschikt zijn of ouder dan 64.