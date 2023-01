Wolventocht in Oudsbergen lokt 1.000 wandelaars: "In India zijn koeien heilig, in Europa bloeddorstige wolven"

Uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) blijkt dat er in Oudsbergen dit jaar tot oktober zeker 6 wolvenaanvallen geweest zijn op dieren. De gedode dieren waren 9 schapen, 1 pony en 1 damhert. Vanaf oktober werden de aanvallen op dieren waarvan niet met zekerheid gezegd kon worden of het om een wolf gaat bijgehouden op de website van ANB. Er loopt nog een onderzoek of een ezel, damhert, 9 schapen, 4 pony’s en 1 gekwetst paard aangevallen werden door wolven. Deze maand is er ook een aanval geweest waarbij 2 schapen gedood werden, maar ook daar loopt het onderzoek nog. In totaal zijn er in Oudsbergen dus 29 dieren gedood in 2022. Vorig jaar waren dat er volgens de cijfers 16.