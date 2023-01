8 Limburgse gemeenten krijgen op 1 januari andere schepenen of burgemeester

Guy Kersten wijst er ook op dat zijn eigen gemeente Riemst in die periode enorm geëvolueerd is. "Ondanks dat we een kleine landelijke gemeente zijn, met de landbouw als belangrijke sector, hebben we de zonevreemde bedrijven kunnen herlokaliseren. We hebben belangrijke infrastructuurwerken gerealiseerd, al onze dorpen zijn daarbij aan bod gekomen. En last but nog least is het toerisme in Riemst sterk gegroeid, door de vele B&B's, de uitstraling van Kanne en de grotten als attractiepool."