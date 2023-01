"Sire, er zijn geen generaals meer": nooit geziene pensioneringsgolf van topgeneraals op komst bij Belgisch leger

Minister Dedonder staat erop dat er zeker één vrouwelijke generaal-majoor (**) wordt benoemd. Na de pensionering, twee jaar geleden, van generaal-majoor Lutgard Claes (**) zijn er immers géén vrouwelijke generaals meer.



Grootste kanshebber is Roos De Potter (*), die vandaag het technische secretariaat op het kabinet runt. Een tweede naam die valt, is die van kolonel Katrien D'Herdt (landcomponent). Die laatste is nu al zeker van een benoeming tot brigadegeneraal (*) omwille van een internationale functie die ze opneemt.

Een andere naam om goed te onthouden, is die van kolonel An De Smet (kabinetschef Medische Component). "Daar zit een grote generaal in", zegt een generaal die haar goed kent. Voor deze benoemingsronde deze lente zou ze nog net niet in aanmerking komen, wegens net enkele weken te jong. "Overigens zijn we nog dringend op zoek naar een dokter uit de medische dienst om tot generaal te benoemen", zegt de betrokken generaal.



Verwacht wordt dat de regering in samenspraak met Chef Defensie Hofman tegen april de knopen doorhakt.