Aanvragen voor steun bij Genks OCMW stijgen met 60%, bijna een derde van aanvragen heeft te maken met energie

Op dit moment zijn er ongeveer 500 aanvragen voor steun per kwartaal, vorig jaar waren er dat maar 390. In het voorjaar is Genk gestart met een eigen energiepremie. “Die is bestemd voor de mensen die net buiten het sociale tarief vallen”, vertelt schepen Roncada. “Maar we moeten kijken hoever we daar nog in kunnen gaan, want de groep die hulp komt vragen, wordt steeds groter.”