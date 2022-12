Technologiereus Amazon laat drones pakjes leveren in Californië en Texas

Voorlopig kunnen ook alleen inwoners van de stadjes Lockeford in Californië en College Station in Texas via Prime Air bestellen. "Ons doel is om onze drones veilig in de lucht te lanceren. We beginnen in deze gemeenschappen en zullen in de loop van de tijd de leveringen geleidelijk uitbreiden", zei Amazon Prime Air-woordvoerster Natalie Banke eerder dit jaar.

In 2013 onthulde voormalige baas van Amazon Jeff Bezos het Prime Airproject. Het voltooide sindsdien al enkele vluchten in Oregon, Californië en Cambridget in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf kreeg in 2020 een vergunning van het Amerikaanse bureau voor luchtvaartautoriteiten (FAA) om aan echte leveringen te beginnen. Met die vergunning mag Amazon vijf dagen per week en enkel overdag drones inzetten. Er mag ook maar één drone tegelijk vliegen per regio.

De drones zijn bovendien niet goedkoop. In april schreef de Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider dat een bestelling 484 dollar kost voor Amazon. Het bedrijf hoopt tegen 2025 de kosten te verlagen naar 63 dollar per pakket.