Andrew Tate, zelfverklaard vrouwenhater, vecht online robbertje uit met Greta Thunberg (en die geeft zich niet zomaar gewonnen)

Doorheen de jaren werd ex-kickbokser en internetfiguur Andrew Tate van zowat alle grote sociale mediaplatformen verbannen omwille van talloze vrouwonvriendelijke uitspraken. "Ik verwacht dat mijn vrouw ontbijt voor mij maakt”, “als mijn zoon een nerd wordt, moet een van ons twee sterven” en “een vrouw is eigendom van de man”: het zijn slechts enkele van zijn vele controversiële uitspraken.

Sinds augustus dit jaar is Tate niet meer welkom op Facebook, Instagram en TikTok, maar Twitter had zijn account al geblokkeerd in 2017, ruim vijf jaar geleden. Hij werd van het sociale mediaplatform verwijderd nadat hij had geschreven dat slachtoffers van verkrachting hun verantwoordelijkheid moesten nemen voor wat er was gebeurd – naar aanleiding van filmproducent Harvey Weinstein die destijds in opspraak kwam.