Antwerps burgemeester De Wever (N-VA) verzet zich tegen opening sportclub kickbokser Jamal Ben Saddik na aanslagen gelinkt aan drugsmilieu

"De burgemeester heeft de opening verboden wegens vroegere geweldsincidenten in de straat waar zijn familie woont. Zelf woont Jamal Ben Saddik al meer dan acht jaar niet meer in deze woning", zegt Kris Luyckx, advocaat van Ben Saddik.

De familie Ben Saddik was de afgelopen maanden al vaker het doelwit van aanslagen die aan een conflict in het drugsmilieu gerelateerd zouden zijn. Ook tegen de nieuwe sportclub in de Cruyslei werd twee weken geleden nog een aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk. Volgende week beslist de rechtbank of de club al dan niet open mag.