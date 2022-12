"U heeft agressieve longkanker met uitzaaiingen": kerstboodschap van Britse kliniek loopt faliekant mis

“U heeft agressieve longkanker met uitzaaiingen”: met die sms bezorgde een medisch centrum in Doncaster in het Verenigd Koninkrijk per ongeluk duizenden patiënten de schrik van hun leven. Pas een uur later zette de Askern Medical Practice zijn fout recht. “Ik werd kotsmisselijk en stortte in tijdens het winkelen”, vertelt een van de getroffen personen aan BBC. De praktijk heeft nog niet gereageerd.