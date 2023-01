Automobilist rijdt etalage kapot van fotograaf in Koekelare en pleegt vluchtmisdrijf

Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur vannacht. De fotograaf werd wakker door de klap en dacht eerst aan een ramkraak. Maar in de winkel zelf was niemand te bespeuren. Het was wel meteen duidelijk dat er veel schade was. "Zowat alles wat in de etalage stond, lag kapot in de grond", zegt fotograaf Marc Vinckier. "Het raam, de rolluiken en zelfs het stukje muur onder de etalage zijn stuk. Het zal toch een tijd duren voor alles weer hersteld is.