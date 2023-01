Brokstukken van vangrail vallen op E40 in Oostkamp na ongeval op brug

De brandweer kwam ter plaatse om de brug over de snelweg na te kijken en alles te beveiligen. Takelwagens haalden de beschadigde auto's weg. In de richting van Oostende, de kant waar het ongeval gebeurde, werd de rechterrijstrook van de E40 lange tijd afgesloten tussen de op- en afrit. Maar ook in de richting van Brussel werd korte tijd een rijstrook afgesloten om na te gaan of daar geen schade was. Na enkele uren pas was alles opgeruimd en werd de E40 over de volledige breedte vrijgegeven.